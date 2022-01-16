Після відхилення останньої пропозиції керівництво клубу хоче швидко і жорстко вирішити ситуацію, інформує інсайдер Жерар Ромеро.

Барселона проігнорувала розкішний шанс підписати Влаховіча за копійки

Представникам Дембеле вже повідомили, що переговори остаточно завершені. Влітку француз стає вільним агентом, тому Барселона не буде робити на нього ставку навіть у цьому сезоні. Ймовірно, 24-річний чемпіон світу взагалі більше не гратиме у футболці "блаугранас".

Додамо, що у поточній кампанії Дембеле провів 11 матчів, відзначився одним голом та 2 асистами. Свого часу трансфер зірки Борусії Д обійшовся Барселоні у 135 млн євро.

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