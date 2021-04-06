Француз проводить найкращий сезон на Камп Ноу з моменту переходу в Барселону з Борусії Д влітку 2017-го. В активі 23-річного Дембеле 10 голів та 4 асисти у всіх турнірах – зокрема, переможний м'яч на 90-й хвилині у вчорашньому матчі з Вальядолідом.

Надважливий гол Дембеле у відеоогляді матчу Барселона – Вальядолід

Контракт Усмана з "блаугранас" чинний ще рік – до 30 червня 2022-го. У клубі виникає дедалі більше сумнівів, що ж робити з французом. З одного боку, вдалі виступи Дембеле спонукають запропонувати йому нову угоду, але є й інший варіант.

Вінгер є одним із найкращих активів Барси, яка терміново потребує грошей. Продаж Дембеле може принести клубу десятки мільйонів євро. Зараз у Барселони виникла дилема, що ж їм потрібно більше – гроші, чи гравець, який нарешті набрав найкращу форму.

Якщо ще кілька місяців тому здавалося, що Дембеле точно продадуть, то зараз ситуація змінилася. У каталонському клубі починають замислюватися над майбутнім француза, інформує AS.

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