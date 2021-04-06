Француз проводит лучший сезон на Камп Ноу с момента перехода в Барселону из Боруссии Д летом 2017-го. В активе 23-летнего Дембеле 10 голов и 4 ассиста во всех турнирах – в частности, победный мяч на 90-й минуте во вчерашнем матче с Вальядолидом.

Важнейший гол Дембеле в видеообзоре матча Барселона – Вальядолид

Контракт Усмана с "блаугранас" действует еще год – до 30 июня 2022-го. В клубе возникает все больше сомнений, что же делать с французом. С одной стороны, удачные выступления Дембеле побуждают предложить ему новое соглашение, но есть и другой вариант.

Вингер является одним из лучших активов Барсы, которая срочно нуждается в деньгах. Продажа Дембеле может принести клубу десятки миллионов евро. Сейчас у Барселоны возникла дилемма, что же им нужно больше – деньги, или игрок, который наконец-то набрал лучшую форму.

Если еще несколько месяцев назад казалось, что Дембеле точно продадут, то сейчас ситуация изменилась. В каталонском клубе начинают задумываться над будущим француза, информирует AS.

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