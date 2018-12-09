Дембеле проспав тренування Барселони – француз вкотре порушив режим

Форвард Барселони Усман Дембеле продовжує випробовувати нерви головного тренера "блаугранас" Ернесто Вальверде.

За інформацією Mundo Deportivo, на наступний день після перемоги над Еспаньйолом, де Усман відзначився голом, Дембеле запізнився на тренування Барселони.

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Зазначається, що француз прибув на тренувальну сесію через дві години після її початку. Повідомляється, що Дембеле проспав. Після закінчення загального тренування нападник допрацьовував години, які він пропустив, на самоті.

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз ризикував залишитись без футболу.

Нещодавно Дембеле пропустив тренування Барселони та збрехав, що у нього болів живіт.