Дембеле може спровокувати повернення Неймара в Барселону

Французький форвард іспанської Барселони Усман Дембеле має намір покинути клуб, а його заміною на Камп Ноу може стати нападник Парі Сен-Жермен Неймар.

21-річний вінгер попросив босів "блаугранас" про трансфер, повідомляє Goal.com.

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Усман Дембеле хоче покинути Барсу в зимове трансферне вікно. За інформацією видання, такий хід подій може допомогти каталонцям повернути форварда ПСЖ Неймара, який перебрався до чемпіонату Франції влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро саме з Барселони.

Нагадаємо, що минулого тижня Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз ризикував залишитись без футболу. Проте, напередодні Усман вийшов на поле в матчі з Атлетіко й забитим м'ячем приніс нічию команді Вальверде.