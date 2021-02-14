Мессі та молодий Трінкау оформили для "блаугранас" комфортну перевагу у два голи до перерви. На 57 хвилині Алавес посмів відквитати один м'яч, але це лише розлютило Барселону.

Барселона розгромила Алавес у історичному матчі Мессі й знову обійшла Реал у таблиці Ла Ліги

Із 74-ї по 80 хвилини Пачеко довелося капітулювати тричі. Мессі поклав фірмову красу у дев'ятку, а Трінкау намагався не відставати від зіркового партнера. П'ятий гол став вишенькою на торті – ніжне закидання Лео, простріл Грізманна і чітке замикання від Фірпо, який не полінувався добігти до карного майданчика суперника.