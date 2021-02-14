Дублі Мессі та Трінкау у відеоогляді матчу Барселона – Алавес – 5:1
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Барселона розчавила Алавес у 23 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу.
45+1’ Ліонель Мессі
75’ Ліонель Мессі
80’ Фірпо Хуніор
Луїс Ріоха 57’
45+1’ Ліонель Мессі
57’ Луїс Ріоха
75’ Ліонель Мессі
80’ Фірпо Хуніор
Мессі та молодий Трінкау оформили для "блаугранас" комфортну перевагу у два голи до перерви. На 57 хвилині Алавес посмів відквитати один м'яч, але це лише розлютило Барселону.
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Із 74-ї по 80 хвилини Пачеко довелося капітулювати тричі. Мессі поклав фірмову красу у дев'ятку, а Трінкау намагався не відставати від зіркового партнера. П'ятий гол став вишенькою на торті – ніжне закидання Лео, простріл Грізманна і чітке замикання від Фірпо, який не полінувався добігти до карного майданчика суперника.
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