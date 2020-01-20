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Дембеле повернувся до індивідуальних тренувань після важкої травми

17:15 413 Читать на русском
Дембеле повернувся до індивідуальних тренувань після важкої травми
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Усман Дембеле активно готується до повернення на поле.

Усман Дембеле приєднався до табору Барселони після тривалого лікування в Катарі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дембеле ще в кінці листопада зазнав м'язової травми стегна правої ноги. За попереднім прогнозом лікарів, для повного відновлення французу знадобиться близько 10 тижнів, 7 з яких Усман вже провів у Катарі. Зараз на гравця очікують індивідуальні тренування.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом. 22-річний француз приєднався до Барси влітку 2017-го, перейшовши з Борусії Д.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле
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