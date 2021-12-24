У соцмережах з'явились кадри з весілля Дембеле. Цікаво, що ім'я обраниці не розголошується, але відомо, що вона – з Марокко.

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Святкування пройшло у африканському стилі, з гучними танцями. При цьому, наречена Усмана була у хіджабі, за мусульманськими традиціями. Серед гостей начебто помітили захисника Баварії Дайота Упамекано.

Відзначимо, що Дембеле провів 8 матчів за Барселону в поточному сезоні у всіх турнірах, у яких віддав 2 асисти.

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