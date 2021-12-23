Ферран Торрес може стати лише першою ластівкою переходів з Ман Сіті у Барселону.

Окрім іспанця, "блаугранас" зацікавлені у послугах ще 3 гравців чемпіона Англії, повідомляє AS з посиланням на Eurosport.

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Йдеться про Канселу, Бернарду Сілву і Стерлінга. Втім, запросити когось із цих гравців буде важко. Дует португальців має ключову роль у побудовах Гвардіоли, а зарплата Стерлінга ніяк не вписується у нинішню відомість Барселони. Керівництво каталонців має хороші стосунки з Ман Сіті, однак доброта "містян" може обмежитись одним Торресом.

Нагадаємо, трансферне вікно у Іспанії відкриється 1 січня. Барселона вже встигла підписати Дані Алвеса і чекає можливості заявити 38-річного бразильця.

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