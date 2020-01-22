Дембеле однозначно відповів на чутки про свій відхід з Ліона у січні

Нападник Ліона Мусса Дембеле поділився думками про своє найближче майбутнє.

Француз не поспішає змінювати клуб попри інтерес англійських грандів.

Пйонтек може продовжити кар’єру у Манчестер Юнайтед

"Я – гравець Ліона, і залишусь тут до кінця сезону. Я не думаю, що перехід відбудеться цієї зими, хоча у пресі багато про що говорять. Мені варто все це ігнорувати і залишатися зосередженим на полі", – наводить слова Дембеле GFFN.

До слова, зірка "ткачів" у поточному розіграші Ліги 1 забив 11 голів у 19 матчах. Головними претендентами на нього вважалися гранди АПЛ – Манчестер Юнайтед, Тоттенхем і Челсі.

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