Дембеле однозначно ответил на слухи о своем уходе из Лиона в январе

Нападающий Лиона Мусса Дембеле поделился мыслями о своем ближайшем будущем.

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"Я – игрок Лиона, и останусь здесь до конца сезона. Я не думаю, что переход состоится этой зимой, хотя в прессе о многом говорят. Мне стоит все это игнорировать и оставаться сосредоточенным на поле", – приводит слова Дембеле GFFN.

К слову, звезда "ткачей" в текущем розыгрыше Лиги 1 забил 11 голов в 19 матчах. Главными претендентами на него считались гранды АПЛ – Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Челси.

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