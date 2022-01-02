"Ферран Торрес – вражаюче підписання, як гравця, так і людини. У нього була серйозна травма, але завдяки фантастичній працелюбності він принесе нам багато користі. Я в цьому не сумніваюсь. Він може грати на різних позиціях, я дуже задоволений зусиллями клубу, щоб його отримати.

Дембеле висунув свої умови Барселоні щодо продовження контракту

Побачимо, як вирішиться питання зі стелею зарплат. Ми зареєструємо Феррана відразу, щойно це стане можливим. Деякі гравці повинні йти. Якщо ми переконаємо Дембеле підписати новий контракт та знизити зарплату, це дозволить нам оформити Торреса. Ми сподіваємось, що це станеться. Ми ведемо переговори, але з його агентами нам трохи складно. Я все ще вірю, що Усман залишиться з нами", – наводить слова Хаві Goal.

Нагадаємо, Барселона віддала Манчестер Сіті за Торреса 55 млн євро, ще 10 млн передбачені бонусами.

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