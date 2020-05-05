Суарес готовий до повернення в загальну групу Барселони – форвард не грав з початку року

Нападник "синьо-гранатових" готовий займатися разом з командою одразу після відновлення повноцінних тренувань.

Луїс Суарес завершив відновлення від травми коліна, яка вивела його з ладу на 4 місяці. Кіке Сетьєн зможе розраховувати на уругвайця одразу після відновлення командних тренувань, повідомляє AS.

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Пандемія COVID-19 дещо допомогла Суаресу, адже нападник пропустив набагато менше матчів, ніж міг би у випадку планового ходу сезону 2019/20. Нагадаємо, чемпіонат Іспанії був призупинений ще у середині березня.

До слова, востаннє 33-річний уругваєць виходив на поле ще 9 січня. Загалом, у поточному сезоні Суарес зіграв 23 матчі, забив 14 голів та 11 разів асистував партнерам. Він є четвертим найкращим бомбардиром в історії Барселони.

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