Деле Аллі відновився після травми і може зіграти проти Саутгемптона

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно може розраховувати на свого хавбека Деле Аллі у найближчому матчі АПЛ.

Деле Аллі провів перше тренування після отриманої трами у матчі з Фулхемом (2:1) 20 січня, повідомляє Sky Sports.

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22-річний хавбек може з'явитись на полі вже 9 березня у поєдинку 30-го туру АПЛ проти Саутгемптона.

Нагадаємо, лікарі діагностували у англійця травму підколінного сухожилля.

В поточному сезоні АПЛ Деле Аллі провів 17 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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