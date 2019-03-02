Сульшер назвав ціль Манчестер Юнайтед на залишок сезону – Тоттенхему варто остерігатися

Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер очікує гострої боротьби за третє місце в АПЛ.

"Важливо дивитися вперед і вгору. Останні результати матчів зробили гонитву за "шпорами" можливою. Манчестер Юнайтед, Челсі і Арсенал переслідують Тоттенхем. Думаю, гонка буде цікавою, кожен матч дуже важливий.

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Ми відстаємо від Тоттенхема на п'ять очок, а попереду ще 10 матчів. Упевнений, у нас є шанс піднятися на третє місце.

Кожен матч – шанс показати себе не тільки гравцям, але і членам тренерського штабу. Ми хочемо ставати сильнішими і кращими.

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Моє призначення на наступний сезон? Всі знають, я хочу залишитися в Манчестер Юнайтед. Але все буде вирішуватися після закінчення сезону", – цитує Сульшера The Independent.