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Деле Алли восстановился после травмы и может сыграть против Саутгемптона

06:00 6 Читати українською
Деле Алли восстановился после травмы и может сыграть против Саутгемптона
Деле Алли / Фото ФК Тоттенхэм

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может рассчитывать на своего хавбека Деле Алли в ближайшем матче АПЛ.

 

Деле Алле провел первую тренировку после полученной трам в матче с Фулхэмом (2:1) 20 января, сообщает Sky Sports.

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22-летний хавбек может появиться на поле уже 9 марта в поединке 30-го тура АПЛ против Саутгемптона.

Напомним, врачи диагностировали у англичанина травму подколенного сухожилия.

В текущем сезоне АПЛ Деле Алли провел 17 матчей, в которых отметился 5-ю голами и ассистом.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Деле Алли Деле Алли Саутгемптон - Тоттенхэм
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