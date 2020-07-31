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Дель П'єро уклав парі з форвардом Сассуоло ще в березні – тепер чемпіон світу мусить "сплатити" незвичний борг

06:30 - Читать на русском
Дель П'єро уклав парі з форвардом Сассуоло ще в березні – тепер чемпіон світу мусить "сплатити" незвичний борг
Капуто та Дель П'єро / ілюстрація із соцмереж

Нападник Сассуоло Франческо Капуто провів потужний сезон, забивши понад два десятки голів у Серії А.

Ще до паузи через пандемію коронавірусу Капуто знайшов для себе мотивацію забивати якомога більше: "Якщо я досягну позначки у 20 голів в сезоні, я зв'яжуся з Дель П'єро, щоб запитати його поради і отримати задоволення від зустрічі з ним".

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Легенда Ювентуса та збірної Італії радо привітав такий таклик: "Шановний Франческо, після 20-го гола запрошую у свій ресторан "№10" в Мілані, де я розкрию деякі секрети... Зворотний відлік пішов -9".

У матчі 37-го туру Серії А проти Дженоа (5:0) форвард Сассуоло оформив дубль, довівши кількість своїх голів до 21-го. Тепер зустрічі Дель П'єро і Капуто нічого не перешкоджає.

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Теги
Італія Франческо Франческо Капуто Алессандро Алессандро Дель П'єро Сассуоло Сассуоло
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