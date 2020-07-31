Дель П'єро уклав парі з форвардом Сассуоло ще в березні – тепер чемпіон світу мусить "сплатити" незвичний борг

Ще до паузи через пандемію коронавірусу Капуто знайшов для себе мотивацію забивати якомога більше: "Якщо я досягну позначки у 20 голів в сезоні, я зв'яжуся з Дель П'єро, щоб запитати його поради і отримати задоволення від зустрічі з ним".

Ювентус зазнав поразки від Кальярі, Лечче з Шаховим в основі переміг Удінезе й наблизився до порятунку в Серії А

Легенда Ювентуса та збірної Італії радо привітав такий таклик: "Шановний Франческо, після 20-го гола запрошую у свій ресторан "№10" в Мілані, де я розкрию деякі секрети... Зворотний відлік пішов -9".

У матчі 37-го туру Серії А проти Дженоа (5:0) форвард Сассуоло оформив дубль, довівши кількість своїх голів до 21-го. Тепер зустрічі Дель П'єро і Капуто нічого не перешкоджає.

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті