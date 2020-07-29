Лечче з Шаховим в основі переміг Удінезе й наблизився до порятунку в Серії А, Мілан розгромив Сампдорію

В рамках 37-го туру італійського чемпіонату було проведено п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 37-й тур

Верона – СПАЛ – 3:0

Голи: Ді Карміне, 7, 11, Фарес, 47

Лаціо – Брешія – 2:0

Голи: Корреа, 17, Іммобіле, 83

Сампдорія – Мілан – 1:4

Голи: Аскільдсен, 87 – Ібрагімовіч, 4, 58, Чалханоглу, 54, Леау, 90+2

Нереалізований пенальті: Мароні, 78

Сассуоло – Дженоа – 5:0

Голи: Траоре, 28, Беррарді, 40, Капуто, 66, 77, Распадорі, 74

Вилучення: Нікола, 39

Удінезе – Лечче – 1:2

Голи: Самір, 36 – Манкозу, 40, Лападула 81

Кальярі – Ювентус – початок о 22:45

Торіно – Рома – початок о 22:45

Фіорентина – Болонья – початок о 22:45

Більшість матчів Серії А вже не мала особливого турнірного значення, адже всі місця в єврокубках визначені. Тільки Лечче та Дженоа ще боряться за виживання: генуезці випереджали суперника на чотири очки й мали перевагу в особистих зустрічах, але у матчі проти Сассуоло вони зганьбилися – 0:5. Лечче залишалося тільки переграти Удінезе. Євгеній Шахов відіграв увесь матч і допоміг здобути своїй команді вольову перемогу (1:2), але не віддав жодного пасу під удар, не зробив жодного обіграшу й не бив по воротах.

Таким чином, Лечче набрав 35 очок, наблизившись до рятівної сімнадцятої позиції на відстань одного залікового балу. Цю сходинку посідає Дженоа. Попереду останній тур, в якому команда Євгена Шахова зіграє з Пармою, а генуезці зустрінуться з Вероною.

В інших матчах все було прогнозовано: Лаціо завдяки голу та гольовій передачі Іммобіле впевнено переграв Брешію (2:0), дубль і асист Ібрагімовіча допоміг Мілану розгромити Сампдорію (4:1), а Верона за 47 хвилин розбила СПАЛ – 3:0.

Завдяки цим результатам Лаціо набрав 78 очок і залишається четвертим, Мілан з 65 пунктами впритул наблизився до п'ятої Роми, а Сассуоло з Вероною, маючи в активі 51 та 49 залікових балів відповідно, перебувають на восьмій-дев'ятій позиціях. Удінезе (42 очки) та Сампдорія (41) посідають тринадцяту та п'ятнадцяту сходинки, а СПАЛ і Брешія замикають турнірну таблицю – вони вже вилетіли.