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Дель Пьеро заключил пари с форвардом Сассуоло еще в марте – теперь чемпион мира должен "вернуть" необычный долг

06:30 - Читати українською
Дель Пьеро заключил пари с форвардом Сассуоло еще в марте – теперь чемпион мира должен "вернуть" необычный долг
Капуто и Дель Пьеро / иллюстрация из соцсетей

Нападающий Сассуоло Франческо Капуто провел мощный сезон, забив более двух десятков голов в Серии А.

Еще до паузы из-за пандемии коронавируса Капуто нашел для себя мотивацию забивать как можно больше: "Если я достигну отметки в 20 голов в сезоне, я свяжусь с Дель Пьеро, чтобы спросить его совета и получить удовольствие от встречи с ним".

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Легенда Ювентуса и сборной Италии радостно поприветствовал такой таклик: "Уважаемый Франческо, после 20-го гола приглашаю в свой ресторан "№10" в Милане, где я раскрою некоторые секреты... Обратный отсчет пошел -9".

В матче 37-го тура Серии А против Дженоа (5:0) форвард Сассуоло оформил дубль, доведя количество своих голов до 21-го. Теперь встрече Дель Пьеро и Капуто ничего не препятствует.

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Теги
Италия Франческо Франческо Капуто Алессандро Алессандро Дель Пьеро Сассуоло Сассуоло
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