Дель Боске назвав свого фаворита у вічному протистоянні між Мессі та Роналду

Легендарний тренер Вісенте Дель Боске зробив свій вибір між форвардами Ювентуса та Барселони.
"Мессі грає чудово практично завжди. Є футболісти, які ніколи не помиляються. Ліонель – один з них, у нього вражаюча стабільність. Вибираючи між Мессі та Роналду, я б назвав першого. У ньому спостерігається легкість, що залишилася з часів гри у дворі з друзями.
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Незважаючи на це, варто сказати, що Роналду має неймовірну цілеспрямованість. У нього приголомшливі технічні та фізичні здібності. Кріштіану завжди гарантує своїй команді велику кількість голів, і без нього Реалу складніше забивати", – цитує Дель Боске Mundo Deportivo.
Нагадаємо, Вісенте Дель Боске відомий своєю тренерською роботою у мадридському Реалі та збірній Іспанії. У 2016 році фахівець оголосив про завершення тренерської кар'єри.
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