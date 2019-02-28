Дель Боске назвав свого фаворита у вічному протистоянні між Мессі та Роналду

Легендарний тренер Вісенте Дель Боске зробив свій вибір між форвардами Ювентуса та Барселони.

"Мессі грає чудово практично завжди. Є футболісти, які ніколи не помиляються. Ліонель – один з них, у нього вражаюча стабільність. Вибираючи між Мессі та Роналду, я б назвав першого. У ньому спостерігається легкість, що залишилася з часів гри у дворі з друзями.

Ващук: Шевченко сильніший за Роналду та міг би конкурувати з Мессі

Незважаючи на це, варто сказати, що Роналду має неймовірну цілеспрямованість. У нього приголомшливі технічні та фізичні здібності. Кріштіану завжди гарантує своїй команді велику кількість голів, і без нього Реалу складніше забивати", – цитує Дель Боске Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Вісенте Дель Боске відомий своєю тренерською роботою у мадридському Реалі та збірній Іспанії. У 2016 році фахівець оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом