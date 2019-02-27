Ващук: Шевченко сильніший за Роналду та міг би конкурувати з Мессі

Екс-захисник Динамо Владислав Ващук поділився враженнями від гри Андрія Шевченка впродовж його кар'єри.

На думку Владислава Ващука, Андрій Шевченко у своїй найкращій формі цілком міг би конкурувати з Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі.

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"Шева – це гравець від Бога. По-моєму, він міг би конкурувати з Мессі. Думаю, він набагато сильніший за Роналду", – сказав футболіст у програмі "Ранок у великому місті на телеканалі "ICTV".

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