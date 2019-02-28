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Дель Боске назвал своего фаворита в вечном противостоянии между Месси и Роналду

06:00 80 Читати українською
Дель Боске назвал своего фаворита в вечном противостоянии между Месси и Роналду
Висенте Дель Боске и Лионель Месси / Фото La Liga

Легендарный тренер Висенте Дель Боске сделал свой выбор между форвардами Ювентуса и Барселоны.

"Месси играет прекрасно практически всегда. Есть футболисты, которые никогда не ошибаются. Лионель – один из них, у него впечатляющая стабильность. Выбирая между Месси и Роналду, я бы назвал первого. В нем наблюдается легкость, оставшейся со времен игры во дворе с друзьями.

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Несмотря на это, стоит сказать, что Роналду имеет невероятную целеустремленность. У него потрясающие технические и физические способности. Криштиану всегда гарантирует своей команде большое количество голов, и без него Реалу сложнее забивать", – цитирует Дель Боске Mundo Deportivo.

Напомним, Висенте Дель Боске известен своей тренерской работой в мадридском Реале и сборной Испании. В 2016 году специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

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Теги
Испания Криштиану Роналду Криштиану Роналду Висенте дель Боске Лионель Месси Лионель Месси
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