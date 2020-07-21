Дегтярьов: Для мене не залишалось місця у Динамо

Форвард Олімпіка Максим Дегтярьов пригадав, як проходив огляд у Динамо.

"З Динамо я провів два збори: один у Києві, другий – в Австрії. Не можу сказати, що у мене там щось не вийшло, просто так склалося, що на той момент Динамо вже домовилося з іноземним форвардом, здається, це був Родрігес.

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Плюс, маючи на контрактах ще двох нападників, я розумів, що місця для мене там не залишається. Тому після зборів мене покликав до себе Олександр Миколайович Хацкевич і сказав мені це", – цитує Дегтярьова Sport.ua.

У минулому сезоні УПЛ Максим провів 22 матчі, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

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