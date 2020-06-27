Лідер Олімпіка назвав найстильнішого футболіста України

Захисник Олімпіка Іван Зотько розповів про свої уподобання в моді і поділився думкою про найстильніших футболістів.

"Модником я був раніше. Особливо, коли жив у Іспанії. У минулому я більше уваги приділяв своєму зовнішньому вигляду. Зараз вже відійшов від цього. Можливо, подорослішав. Змінюються інтереси. На даний момент мені подобається більше стриманий, класичний стиль в одязі.

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Мої улюблені бренди – Gucci, Armani, Lacoste. Дуже люблю класні кросівки. У мене їх близько 40 пар. А ще годинники, але зараз у мене їх не так багато. Всього чотири. Мої улюблені – Michael Kors.

Хто в команді може з посперечатися зі мною в плані стилю? Мені подобається, як одягається Микита Кравченко. Добре підбирає одяг Макс Дегтярьов, у нього теж завжди все стримано, але стильно, зі смаком.

Серед зірок світового футболу виділив би Фірміно, він дійсно крутий. З українських футболістів – це Вітя Коваленко. Особливо, коли він був лисий і носив капелюх, це було топ", – сказав Зотько у коментарі офіційному сайту Олімпіка.

Нагадаємо, Іван розпочав кар'єру у харківському Металісті у 2012 році. 2016-го пере1шов до іспанської Валенсії, де, однак, не зміг закріпитись. Після виступів за "кажанів" українець пограв за Ельче та Льєйду. У 2019 році підписав контракт з Олімпіком.

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