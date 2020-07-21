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Дегтярев: Для меня не оставалось места в Динамо

21 июля 06:30 - Читати українською
Дегтярев: Для меня не оставалось места в Динамо
Максим Дегтярев / Фото ФК Динамо

Форвард Олимпика Максим Дегтярев вспомнил, как проходил осмотр у Динамо.

"С Динамо я провел два сбора: один в Киеве, второй – в Австрии. Не могу сказать, что у меня там что-то не получилось, просто так сложилось, что на тот момент Динамо уже договорилось с иностранным форвардом, кажется, это был Родригес.

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Плюс, имея на контрактах еще двух нападающих, я понимал, что места для меня там не остается. Поэтому после сборов меня позвал к себе Александр Николаевич Хацкевич и сказал мне это", – цитирует Дегтярева Sport.ua.

В прошлом сезоне УПЛ Максим провел 22 матча, в которых отметился 7-ю голами и двумя ассистами.

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