"За законами Чехії є таке право, що через 5 років у країні я можу отримати посвідку на постійне проживання. Мене зараз з Чехією пов'язує багато чого, оскільки я там добре адаптувався, знаю культуру, знаю мову, систематично виплачую великі податки.

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Влітку планую подавати документи і це мені дозволить в першу чергу перебувати в Чехії більше, ніж 180 днів на рік. І не буде необхідності оформлювати візу після приїзду туди.

У мене там багато друзів, багато знайомих, дуже люблю цю країну. Але насправді це не має нічого спільного з отриманням громадянства, тому не знаю, чому це викликало такий резонанс в медіа.

Які б не були кроки з боку федерації Чехії, особисто я себе бачу тільки у футболці національної збірної України. Це навіть не обговорюється. Хотілося б закрити це питання раз та назавжди", – cказав Таловєров у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, декілька днів тому австрійський ЛАСК викупив українця у празької Славії. Захисник, який допоміг молодіжній збірній України вперше в історії вийти на Олімпіаду, вже отримував виклик у національну команду, але офіційно ще не дебютував.

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