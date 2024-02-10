"По законам Чехии есть такое право, что через 5 лет в стране я могу получить постоянный вид на жительство. Меня сейчас с Чехией связывает многое, поскольку я там хорошо адаптировался, знаю культуру, знаю язык, систематически выплачиваю большие налоги.

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Летом планирую подавать документы и это мне позволит в первую очередь находиться в Чехии больше, чем 180 дней в год. И не будет необходимости оформлять визу после приезда туда.

У меня там много друзей, много знакомых, очень люблю эту страну. Но на самом деле это не имеет ничего общего с получением гражданства, поэтому не знаю, почему это вызвало такой резонанс в медиа.

Какие бы ни были шаги со стороны федерации Чехии, лично я себя вижу только в футболке национальной сборной Украины. Это даже не обсуждается. Хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда", – сказал Таловеров в комментарии Tribuna.

Напомним, несколько дней назад австрийский ЛАСК выкупил украинца у пражской Славии. Защитник, который помог молодежной сборной Украины впервые в истории выйти на Олимпиаду, уже получал вызов в национальную команду, но официально еще не дебютировал.

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