Дебютант збірної України порівняв Реброва і Ротаня: "Для футболіста важливо, коли йому доступно і чітко все пояснюють"
Український захисник Максим Таловєров поділився емоціями від дебютного виклику в національну збірну.
"Щасливий, що отримав шанс дебютувати за національну збірну. Кожен футболіст мріє захищати кольори головної збірної. Вважаю, що вся команда зіграла достатньо впевнено.
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Мене переповнювали позитивні емоції, навіть попри те, що це була контрольна гра. Дебют за збірну додає мені мотивації прогресувати і рухатися вперед. Сподіваюся, що незабаром матиму шанс проявити себе в офіційних матчах.
Вимоги Ротаня і Реброва? Структура гри у цих двох тренерів відрізняється, але є спільні вимоги. Футболіст має викладатися на 300%. Ми розуміємо, що граємо за головну команду країни, тому з налаштуванням і самовіддачею проблем немає. Ребров та Ротань по-своєму бачать футбол. Тренерський штаб все добре пояснює, тому багато часу не треба на адаптацію. Для футболіста важливо, коли йому доступно і чітко все пояснюють", – сказав Таловєров в інтерв'ю сайту UA-Football.
Нагадаємо, Таловєров дебютував за національну команду України в секретному матчі проти польської Лехії (2:0), але не потрапив у заявку на вирішальний матч відбору до Євро 2024, де команда Реброва зустрічалась з Італією (0:0).
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