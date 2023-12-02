Дебютант сборной Украины сравнил Реброва и Ротаня: "Для футболиста важно, когда ему доступно и четко все объясняют"
Украинский защитник Максим Таловеров поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную.
"Счастлив, что получил шанс дебютировать за национальную сборную. Каждый футболист мечтает защищать цвета главной сборной. Считаю, что вся команда сыграла достаточно уверенно.
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Меня переполняли положительные эмоции, даже несмотря на то, что это была контрольная игра. Дебют за сборную придает мне мотивации прогрессировать и двигаться вперед. Надеюсь, что в скором времени буду иметь шанс проявить себя в официальных матчах.
Требования Ротаня и Реброва? Структура игры у этих двух тренеров отличается, но есть общие требования. Футболист должен выкладываться на 300%. Мы понимаем, что играем за главную команду страны, поэтому с настройкой и самоотдачей проблем нет. Ребров и Ротань по своему видят футбол. Тренерский штаб все хорошо объясняет, поэтому много времени не нужно на адаптацию. Для футболиста важно, когда ему доступно и четко все объясняют", – сказал Таловеров в интервью сайту UA-Football.
Напомним, Таловеров дебютировал за национальную команду Украины в секретном матче против польской Лехии (2:0), но не попал в заявку на решающий матч отбора к Евро 2024, где команда Реброва встречалась с Италией (0:0).
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