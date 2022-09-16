37-річний португалець відзначився голом з пенальті у першому таймі матчу з молдованами, а МЮ виграв 2:0. Проте настрій у Роналду все одно був не найкращим після свистка на перерву.

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Коли Кріштіану заходив у підтрибунне приміщення, до нього наблизилась дівчина, яка прагнула зробити спільне фото. Футболіст відмахнувся, навіть не глянувши у її бік, і пішов далі. Дівчина була відверто здивованою.

Yesterday we saw how Messi reacted to a pitch invader by hugging him.



This is how Ronaldo reacted to a fan todaypic.twitter.com/zcPEtjt4Zx — Xabhi (@FCB_Lad) September 15, 2022

Нагадаємо, у квітні Роналду вже потрапляв у неприємну ситуацію. Після поразки від Евертона він не впорався з нервами та вдарив по руці вболівальника, який намагався сфотографувати його травму. Постраждалим виявився 14-річний хлопчик з аутизмом.

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