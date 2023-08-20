Дебют Неймара за Аль-Хіляль відкладається – тренер шокований викликом травмованого бразильця у збірну
Нападник Аль-Хіляля Неймар не зможе допомогти команді в найближчих матчах.
"Неймар – один із найкращих гравців у світі, і він принесе нам багато. У нього невелика травма, через яку він не зможе брати участь у тренуваннях найближчими днями.
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Тривалість його відсутності ще не визначена, і я не знаю, чому його викликали в національну збірну", – цитує Marca Жорже Жезуша.
Нагадаємо, що Неймар нещодавно приєднався до Аль-Хіляля. Бразилець отримав рекордний контракт від саудівського клубу. Зарплатня нападника може досягти відмітки в 400 мільйонів доларів завдяки різноманітним бонусам.
Аль-Хіляль наразі посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці, маючи чотири очки. Наступним суперником команди Жезуса буде Аль-Раед.
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