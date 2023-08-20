Дебют Неймара за Аль-Хиляль откладывается – тренер шокирован вызовом травмированного бразильца в сборную
Нападающий Аль-Хиляля Неймар не сможет помочь команде в ближайштх матчах.
"Неймар – один из лучших игроков в мире, и он принесет нам многое. У него небольшая травма, из-за которой он не сможет участвовать в тренировках в ближайшие дни.
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Продолжительность его отсутствия еще не определена, и я не знаю, почему его вызвали в национальную сборную", – цитирует Marca Жорже Жезуша.
Напомним, что Неймар недавно присоединился к Аль-Хилялю. Бразилец получил рекордный контракт от саудовского клуба. Зарплата нападающего может достичь отметки в 400 миллионов долларов благодаря разнообразным бонусам.
Аль-Хиляль сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея четыре очка. Следующим соперником команды Жезуса будет Аль-Раэд.
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