В поединке чемпионата Эквадора Кумбая – Гуаласео (1:2) болельщики увидели очень эффектное взятие ворот. Смотрите видео на "Футбол 24".

Автором шедеврального удара стал 28-летний нападающий гостей Диего Авила. На 33-й минуте он эффектным ударом скорпиона направил мяч в сетку, сделав счет 0:2. Нападающий сумел подстроиться под непростой мяч и укрепил преимущество своей команды.

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Во втором тайме Кумбая с пенальти сократила отставание, но больше хозяев не хватило. Результативный удар Авилы стал не только красивым, но и победным – Гуаласео набрал первые очки на втором этапе чемпионата.

Интересно, что это был только второй поединок Авилы за Гуаласео и первый забитый гол. О таком дебютном мяче можно только мечтать.