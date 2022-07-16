Українці продовжують результативно виступати у товариських матчах – Микола Кухаревич та Мар'ян Швед забили у ворота Лестера та Вольфсбурга відповідно.

Товариські матчі

Льовен – Лестер – 3:3

Голи: Аль-Тамарі, 1, Нсінджі, 12, Кухаревич, 91 – Дьюсбері-Хол, 51, Дака, 59, Варді, 101

Мехелен – Вольфсбург – 3:4

Голи: Швед, 41, Хорхе Ернандес, 60, Хайреманс, 80 – Лукас Нмеча, 9, Вальдшмідт, 11, Мармуш, 33, Баку, 36

Льовен з Кухаревичем у складі зумів розписати надрезультативну нічию з англійським Лестером. Аль-Тамарі та Нсінджі забили два м'ячі у ворота "лисиць" впродовж перших 12 хвилин. По перерві Дьюсбері-Хол відіграв один м'яч, а Дака на 59 хвилині вирівняв становище.

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Гра тривала не традиційні 90 хвилин, а всі 120. Одразу на початку овертаймів Кухаревич знову вивів Льовен вперед, обікравши Амарті та легко реалізувавши вихід віч-на-віч. Втім, перемогу втримати не вдалось – Варді на 101 хвилині встановив остаточний рахунок.

Відео гола Кухаревича:

Мехелен ледь не здійснив камбек у поєдинку з Вольфсбургом. "Вовки" знищили бельгійську команду в першому таймі, забивши 4 голи. До перерви Швед відіграв один м'яч, забивши прямим ударом з кутового – м'яч від дальньої стійки опинився у воротах.

Відео гола Шведа з кутового:

Хорхе Ернандес по перерві ще скоротив відставання, а Хайреманс зробив рахунок 3:4. Тут також не обійшлось без Шведа, який навісом знайшов партнера у штрафному майданчику суперника. Втім, вирвати бодай нічию команді Мар'яна так і не вдалось.

Відео асисту Шведа: