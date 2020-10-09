Дебют Белуце в Динамо: ЗМІ розкрив деталі першого матчу румуна у футболці "біло-синіх"
Новачок Динамо Тудор Белуце незабаром зможе проявити себе на футбольному полі.
Румунський півзахисник киян Тудор Белуце зовсім скоро дебютує у футболці "біло-синіх".
Белуце назвав основні мотиви переходу в Динамо
Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside, хавбек з'явиться на полі у понеділок чи вівторок під час товариського поєдинку з командою Динамо U-21 на клубній базі. За словами джерела, в цьому спарингу візьме участь й інший новачок "біло-синіх" Клейтон.
Нагадаємо, Тудор Белуце нещодавно перебрався в Динамо на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з киянами – до кінця сезону 2020/21.
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