Румынский полузащитник киевлян Тудор Бэлуцэ совсем скоро дебютирует в футболке "бело-синих".

Белуце назвал основные мотивы перехода в Динамо

Как сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside, хавбек появится на поле в понедельник или вторник во время товарищеского поединка с командой Динамо U-21 на клубной базе. По словам источника, в этом спарринге примет участие и другой новичок "бело-синих" Клейтон.

Напомним, Тудор Бэлуцэ недавно перебрался в Динамо на правах аренды, а его контракт принадлежит Брайтону. Срок соглашения с киевлянами – до конца сезона 2020/21.

Первый при Луческу в Динамо трансфер иностранца – забил Челси с центра поля и может сыграть с Украиной на Евро