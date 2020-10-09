Новачок киян Тудор Белуце розповів, що очікує від співпраці з Мірчею Луческу, та оцінив групу Динамо в ЛЧ.

"Мій останній сезон, а особливо останні 7-8 місяців, були дуже непростими. Я пережив складні часи, але завдяки близьким і рідним завжди був сповнений рішучості і впевненості в собі. Я продовжував працювати і вірити, що одного разу зможу рухатися далі.

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Київське Динамо – великий клуб, який бореться за трофеї, грає в групі Ліги чемпіонів. Тут я зможу попрацювати з Мірчею Луческу, і це буде корисно для мене. Він досвідчений тренер. Я обов'язково навчусь щось від нього.

Динамо зіграє в групі з Ювентусом в Лізі чемпіонів – це моя мрія, так само як і мрія, напевне, будь-якого футболіста. Якщо я вийду на поле, то буду дуже щасливий, буду віддавати всі сили на полі кожну хвилину.

У мене немає фаворита, якщо говорити про Мессі і Роналду. Це два гравці, яких я вважаю найкращими в історії футболу, і сама можливість зіграти проти них здається мені неймовірною. Я був би радий опинитися на полі, допомогти своїй команді досягти результату. Зрештою, важливо брати очки, а не говорити про Мессі, Роналду, Барселону або Ювентус.

Поки мені не вдалося довго поспілкуватися з Мірчею Луческу, але всі знають, хто він, і що він обов'язково дасть мені багато корисних порад, які я постараюся запам'ятати, щоб зробити хорошу кар'єру в майбутньому і розвиватися особисто, як людина та футболіст", – сказав Тудор Белуце у коментарі прес-службі збірної Румунії.

Нагадаємо, Тудор Белуце виступатиме за "біло-синіх" на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з Динамо – до кінця сезону 2020/21.

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