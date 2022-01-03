Де Йонг розсмішив жахливим ударом у матчі проти Мальорки – відео провалу гравця Барселони
Люк де Йонг був головною дійовою особою поєдинку 19-го туру Ла Ліги Мальорка – Барселона.
На 5-й хвилині поєдинку 31-річний нападник пробив з меж штрафного, але зробив це вкрай невдало. М'яч полетів паралельно лінії воріт за межі поля – жодного рикошету не було. Рефері вказав на аут на користь Мальорки.
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Заради справедливості варто зазначити, що саме нідерландець став автором єдиного забитого м'яча в поєдинку. На 44-й хвилині він влучно пробив головою. Ще двічі після ударів де Йонга Мальорку рятував каркас воріт.
В активі Люка тепер 2 голи у 13-ти матчах за "синьо-гранатових". Каталонці орендували його в Севільї на сезон 2021/22.
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