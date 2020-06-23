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Де Йонг хоче повернутись в Нідерланди – зірковий хавбек звинуватив лікарів Барселони у халатності

14:27 - Читать на русском
Де Йонг хоче повернутись в Нідерланди – зірковий хавбек звинуватив лікарів Барселони у халатності
Френкі де Йонг / Фото PTI

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг переконаний, що Нідерланди попереду Іспанії за рівнем медицини.

Нідерландський талант Френкі де Йонг вважає, що лікарі каталонського клубу поставили йому хибний діагноз і просить у Барси дозвіл вирушити на лікування на батьківщину, повідомляє Radio Catalunya.

Сетьєн оцінив шанси де Йонга зіграти в поточному сезоні

Раніше у таборі "блаугранас" повідомили про травму камбалоподібного м'язу, що залишить 23-річного футболіста поза грою на кілька тижнів.

У нинішньому сезоні Ла Лігі Френкі провів 27 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Френкі Френкі де Йонг
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