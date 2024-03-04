"Это 100% был центральный матч тура, потому что по очкам Кривбасс занимает первую позицию. Нам нужно было выходить и доказывать, что мы также хотим быть на вершине турнирной таблицы. Мы показали, какие у нас намерения на этот чемпионат. Кривбасс немного создал нам проблем, немного мы расстроены, особенно вторым голом. Не можем в большинстве пропускать от Кривбасса. Шахтер продемонстрировал достойную игру и заслужил эту победу.

Скандальный гол в видеообзоре матча Шахтер – Кривбасс – 5:2

Я не придерживался фейр-плей, когда забивал второй гол? А где в правилах есть такое, что нельзя быстро разыгрывать штрафной удар? Если судья мне скажет разыграть по свистку, тогда я разыграю по свистку. Если я хочу быстро разыграть, я могу это сделать.

Игроки Кривбасса поднимали Зубкова и ожидали что будет пауза... А Зубков сам не может подняться на ноги? Или почему они помогали? Это действительно хороший поступок, что они помогли, но они должны быть сконцентрированы на игре. Я увидел, что мяч лежит, и захотел быстро разыграть. Разыграл – забили гол", – поделился Крыськив в эфире УПЛ ТБ.

Напомним, Шахтер разбил Кривбасс со счетом 5:2, а Крыськив забил скандальный гол, быстро разыграв штрафной удар, пока игроки соперника пытались поднять Зубкова на ноги.

Шахтер со скандалом разбил Кривбасс, не пустив его на вершину – позорный "фейр-плей", семь голов и прямая красная