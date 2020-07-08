Де Россі заявив про бажання очолити Бока Хуніорс і вже зібрав тренерський штаб

Легендарний хавбек Роми Даніеле Де Россі готовий розпочати тренерську кар'єру. До того ж не в Європі.

"Я хочу повернутися в Бока Хуніорс в ролі тренера. Можливо, я останній у їхньому листі кандидатів, але така в мене ідея. Я б міг розпочати роботу хоч завтра.

У мене вже є тренерський штаб. Ми працюємо разом, проводимо збори, дивимося матчі. Я вже сказав Паоло Гольцу, що хочу, аби він став моїм асистентом.

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Коли я розірвав контракт з Бока (а це трапилося виключно через родину), то зайшов у офіс клубу і побачив кубок. Я не завоював жодного трофею в статусі гравця, тому хочу повернутися в Бока Хуніорс тренером і підняти над головою кубок.

Я не поспішаю, але відчуваю, що готовий тренувати. У мене це в серці. Мені пощастило працювати з багатьма класними тренерами, вони мені багато чого дали", – сказав Де Россі в інтерв'ю La Nacion.

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