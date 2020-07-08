Де Росси заявил о желании возглавить Бока Хуниорс и уже собрал тренерский штаб

Легендарный полузащитник Ромы Даниэле Де Росси готов начать тренерскую карьеру. К тому же не в Европе.

"Я хочу вернуться в Бока Хуниорс в роли тренера. Возможно, я последний в их списке кандидатов, но такая у меня идея. Я бы мог начать работу хоть завтра.

У меня уже есть тренерский штаб. Мы работаем вместе, проводим сборы, смотрим матчи. Я уже сказал Паоло Гольцу, что хочу, чтобы он стал моим ассистентом.

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Когда я разорвал контракт с Бока (а это случилось исключительно из-за семьи), то зашел в офис клуба и увидел кубок. Я не завоевал ни одного трофея в статусе игрока, поэтому хочу вернуться в Бока Хуниорс тренером и поднять над головой кубок.

Я не спешу, но чувствую, что готов тренировать. У меня это в сердце. Мне посчастливилось работать со многими классными тренерами, они мне многое дали", – сказал Де Росси в интервью La Nacion.

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