toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Де Россі може розпочати тренерську кар'єру у Фіорентині – легенді Роми всього 36

4 липня 09:31 - Читать на русском
Де Россі може розпочати тренерську кар'єру у Фіорентині – легенді Роми всього 36
Даніеле Де Россі / Getty Images

Колишній хавбек Роми та Бока Хуніорс Даніеле Де Россі не збирається затягувати зі стартом кар'єри тренера.

Чемпіон світу 2006 року є одним з головних кандидатів на тренерський місток Фіорентини, стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Ібрагімовіч може опинитися у Фіорентині

Де Россі лише у січні завершив кар'єру гравця і наразі ще не встиг отримати ліцензію, яка дає право очолити клуб Серії А. Втім, Фіорентина готова допомогти 36-річному Даніеле вирішити бюрократичні питання, щоб він прийняв команду вже у сезоні 2020/21. Джузеппе Якіні завершить поточну кампанію з "фіалками", але потім поступиться своїм місцем.

Додамо, що іншим варіантом Фіорентини є досвідчений Лучано Спалетті, який вже понад рік сидить без роботи.

"Потрібно вчитися у найкращого, тобто у Гвардіоли": Де Россі – про невдачі, тренерські цілі та коронавірус

blog_ava
Лунін ефектно потягнув уже п'ятий пенальті в Іспанії – відео сейву
4 липня
6819
Теги
Італія Даніеле Даніеле Де Россі Фіорентина Фіорентина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
22
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук