Де Россі може розпочати тренерську кар'єру у Фіорентині – легенді Роми всього 36

Колишній хавбек Роми та Бока Хуніорс Даніеле Де Россі не збирається затягувати зі стартом кар'єри тренера.

Чемпіон світу 2006 року є одним з головних кандидатів на тренерський місток Фіорентини, стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Ібрагімовіч може опинитися у Фіорентині

Де Россі лише у січні завершив кар'єру гравця і наразі ще не встиг отримати ліцензію, яка дає право очолити клуб Серії А. Втім, Фіорентина готова допомогти 36-річному Даніеле вирішити бюрократичні питання, щоб він прийняв команду вже у сезоні 2020/21. Джузеппе Якіні завершить поточну кампанію з "фіалками", але потім поступиться своїм місцем.

Додамо, що іншим варіантом Фіорентини є досвідчений Лучано Спалетті, який вже понад рік сидить без роботи.

"Потрібно вчитися у найкращого, тобто у Гвардіоли": Де Россі – про невдачі, тренерські цілі та коронавірус