Де Россі може покинути Рому – майбутнє легенди залежить від одного фактора

Півзахисник Роми Даніеле Де Россі може змінити клуб перед завершенням кар'єри.

Керівництво Роми має намір попрощатись із своїм легендарним капітаном Даніеле Де Россі, повідомляє Roma Press.

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У таборі "вовків" занепокоєні фізичними кондиціями 35-річного хавбека та його високою травматичністю. Якщо ці характеристики ветерана не покращаться, то клуб буде змушений попрощатись з Даніеле.

Де Россі захищає кольори Роми з 2001 року. В поточному сезоні Серії А капітан римлян провів 14 матчів, в яких відзначився асистом.

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