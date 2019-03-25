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Де Россі може покинути Рому – майбутнє легенди залежить від одного фактора

20:15 355 Читать на русском
Де Россі може покинути Рому – майбутнє легенди залежить від одного фактора
Даніеле Де Россі / Фото Gazzetta

Півзахисник Роми Даніеле Де Россі може змінити клуб перед завершенням кар'єри.

Керівництво Роми має намір попрощатись із своїм легендарним капітаном Даніеле Де Россі, повідомляє Roma Press.

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У таборі "вовків" занепокоєні фізичними кондиціями 35-річного хавбека та його високою травматичністю. Якщо ці характеристики ветерана не покращаться, то клуб буде змушений попрощатись з Даніеле.

Де Россі захищає кольори Роми з 2001 року. В поточному сезоні Серії А капітан римлян провів 14 матчів, в яких відзначився асистом.

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Теги
Італія Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Рома Рома
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