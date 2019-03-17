Раньєрі анонсував зміни у команді, якщо Рома не вийде у Лігу чемпіонів

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував поразку від СПАЛу.

"Ми, на відміну від суперника, не грали в командний футбол. Самовіддачі без організації гри недостатньо. Ми програли практично всі єдиноборства, особливо внизу. Відчай гравців впадав у очі. В результаті СПАЛ у другому таймі намагався засушити гру і тягнув час, але я їх розумію.

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У одних футболістів немає певних ігрових якостей, іншим зараз не вистачає впевненості, але СПАЛ однозначно був цілеспрямованішим. У цьому нам потрібно додавати, а також в плані тактики – було багато біганини, але без особливого сенсу, це не добре.

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Одна справа, якщо Рома потрапить у Лігу чемпіонів. Якщо ні, то не знаю, чи буде кадрова революція. У перший же день я сказав хлопцям, що їм є що довести. Якщо не буде доходу від Ліги чемпіонів, якісь зміни обов'язково відбудуться", – цитує Раньєрі Sky Sport Italia.