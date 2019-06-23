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Де Россі може очолити збірну Італії U-21

14:27 62 Читать на русском
Де Россі може очолити збірну Італії U-21
Даніеле Де Россі / Reuters

Колишній півзахисник італійської Роми Даніеле Де Россі може завершити ігрову кар'єру та розпочати тренерську роботу.

Легенда "вовків" може повісити бутси на цвях, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, Де Россі вже влітку може очолити італійську молодіжку. На цій посаді екс-капітан Роми має змінити Луїджі Ді Б'яджо. Останній оголосив, що покине команду U-21 "Скуадри Адзурри" після Євро-2019. Італійська федерація вже почала пошуки нового наставника, а Де Россі потрапив до шорт-листа функціонерів.

Нагадаємо, що Рома оголосила про відхід Де Россі в травні. Сам хавбек, якому влітку виповниться 36, спочатку заявив, що не має наміру завершувати кар'єру, та потім з'явилася інформація про можливе завершення кар'єри через відданість Ромі.

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Теги
Італія Луїджі Ді Б'яджо Луїджі Ді Б'яджо Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Італія U-21 Італія U-21
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