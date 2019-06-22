Ді Франческо офіційно очолив Сампдорію – туди може перейти Маліновський

Колишній керманич Роми Еусебіо Ді Франческо став головним тренером генуезької Сампдорії.

49-річний фахівець зайняв вакантне місце тренера "блучерк'яті", повідомляє офіційний сайт Сампдорії.

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Ді Франческо на цій посаді змінив Марко Джампаоло, який перебрався до Мілана. Новий керманич генуезців підписав контракт на 3 роки. Без роботи він перебував із березня, коли його звільнило керівництво столичної Роми.

Еусебіо Ді Франческо працював із "вовками" з 2017 року й вивів їх у півфінал Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18. Раніше він очолював Пескару та Сассуоло. Минулий чемпіонат Сампдорія завершила на 9-му місці в Серії А.