Як відомо, нещодавно до півзахисника Динамо проявляв предметний інтерес представник МЛС Сан Хосе. Однак, після розмови з Ігорем Суркісом уругваєць вирішив залишитись в клубі і полетів на зимові збори в ОАЕ разом з командою Луческу.

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Однією з причин, яка переконала Де Пену не наполягати на своєму трансфері стало підвищення зарплатні хавбеку, повідомив журналіст Володимир Звєров у програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Контракт 28-річного футболіста з Динамо діє до кінця 2021 року, тож влітку питання про майбутнє уругвайця постане знову. І тут на арену знову вийдуть португальскі клуби, які вже зараз активно цікавляться Де Пеною.

Нагадаємо, у поточному сезоні уругваєць провів за Динамо 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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