Уругваєць мав пропозицію не лише з МЛС, а й з англійської Прем'єр-ліги, стверджує Meta-ratings. Йдеться про клуб з першої десятки таблиці.

Динамо провело зустріч із президентом клубу з ОАЕ – сторони домовились про подальшу співпрацю

Де Пена провів розмову з Ігорем Суркісом. Президент Динамо переконав 28-річного хавбека залишитися в клубі і полетіти на зимові збори в ОАЕ разом з командою Луческу. Очікується, що влітку питання про майбутнє уругвайця постане знову.

Додамо, що Де Пена вже мав досвід виступів у Англії – упродовж 2017 року він захищав кольори Мідлсбро.

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