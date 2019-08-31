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Самбрано може повернутись у Німеччину

11:25 172 Читать на русском
Самбрано може повернутись у Німеччину
Карлос Самбрано / ФК Динамо Київ

Динамо може віддати захисника Карлоса Самбрано в один з німецьких клубів. Також перуанцем цікавляться в Туреччині.

Айнтрахт може повернути свого колишнього захисника Карлоса Самбрано, повідомляє Libero. На футболіста також претендує Майнц.

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Щоправда, джерело зазначає, що фіналіст Копа Амеріка-2019 перебуває за крок від переходу у турецький Галатасарай. Окрім цього можливий перехід у Бешикташ та повернення в Базель.

Самбрано перейшов у Динамо взимку 2018 року і не зіграв жодного офіційного матчу за "біло-синіх".

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